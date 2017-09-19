ЛНР считает необходимым обсудить в Минске особый статус и охранную миссию ООН

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) считает необходимым обсудить в ходе встреч участников контактной группы и ее подгрупп вопрос пролонгации действия закона об особом статусе Донбасса и условия возможного размещения в регионе охранной миссии ООН. Об этом ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Безотлагательные вопросы повестки

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"Завтра в Минске планируется заседание четырех рабочих групп и контактной группы. В гуманитарной группе продолжится верификация списков удерживаемых лиц для обмена, в экономической подгруппе - согласование системы расчетов за водоснабжение территорий, разделенных линией соприкосновения. Соблюдение условий "школьного перемирия" обсудят в подгруппе по вопросам безопасности, участники политической рабочей группы вновь попытаются обсудить пролонгацию вопроса об особом статусе Донбасса, чему противится Киев", - рассказал Мирошник.

Представитель ЛНР уверен, что "основными вопросами обсуждения в рабочих группах и на контактной группе должны стать пролонгация действия закона Украины об особом статусе Донбасса и условия присутствия в регионе контингента ООН для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ".

Законодательный цейтнот

Мирошник напомнил, что "на прошлом заседании официальный представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма обещал, что на этой встрече в Минске будет представлена официальная позиция Украины по вопросу пролонгации действия закона Украины об особом статусе (Донбасса - прим. ТАСС), действие которого завершается менее чем через месяц - 18 октября 2017 года".

Он отметил, что "представители Киева всеми способами блокируют рассмотрение механизма вступления в силу по так называемой формуле Штайнмайера закона об особом статусе Донбасса, являющегося одним из основных документов минских соглашений".

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. В начале 2016 года тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах голосования.

Ключевое условие для контингента ООН

Еще одним вопросом, который следует обсудить в минском формате, представитель ЛНР назвал условия возможного размещения в Донбассе контингента сил ООН.

"Исходя из того, что Россия и Украина выступили с инициативой привлечения контингента ООН для обеспечения безопасности международных наблюдателей, этот вопрос должен быть обсужден и согласован двумя сторонами конфликта - Киевом и республиками Донбасса. Это - одно из ключевых условий участия контингента ООН в урегулировании конфликта", - подчеркнул Мирошник.

"Мы считаем, что миссия, обеспечивающая безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, позволит им организовать круглосуточный мониторинг выполнения достигнутых договоренностей по обеспечению безопасности и содействовать их неукоснительному выполнению", - отметил он.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения.