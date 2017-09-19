Вице-президент Болгарии подчеркнула необходимость сотрудничества с Россией

СОФИЯ,19 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова подчеркнула важность сотрудничества с Россией в борьбе против терроризма на встрече с генпрокурором РФ Юрием Чайка. Об этом во вторник сообщил пресс-секретариат главы государства.

"Ни одно государство на сегодняшний день не способно самостоятельно справиться с вопросами обеспечения безопасности граждан. Обмен опыт, двухсторонняя информированность и координация между Болгарией и РФ в борьбе с терроризмом важны, и мы должны работать над их улучшением", - подчеркнула Йотова.

Основными темами разговора были борьба с терроризмом и коррупцией. "Когда идет речь о безопасности граждан и антикоррупционном законодательстве, экспертиза должна одолеть политику", - отметила вице-президент.

Йотова обратила особое внимание на радикализацию молодежи, как на серьезную проблему для каждого из государств. Она высказалась в поддержку проведения превентивных коммуникационных кампаний и за информирование молодежи о современной ситуации с насилием и терроризмом.