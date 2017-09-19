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Макрон предложил провести конференцию по борьбе с пропагандой терроризма в 2018 году

Международная панорама
19 сентября, 20:10 UTC+3 ООН 19, сентября. /ТАСС

По словам президента Франции, "борьба с терроризмом должна вестись в военном, дипломатическом, образовательном, культурном и моральном аспектах"

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести в 2018 году международную конференцию по вопросам борьбы с пропагандой терроризма в интернете.

"Франция предлагает провести в 2018 году конференцию по борьбе с терроризмом в интернете", - сказал Макрон, выступая на Генассамблее ООН. "Борьба с терроризмом должна вестись в военном, дипломатическом, образовательном, культурном и моральном аспектах", - считает президент.

"Необходимо также бороться с финансированием терроризма. Это наша общая задача", - сказал Макрон.

По его мнению, борьба с террористической угрозой должна носить глобальный характер. "Эта борьба должна объединить нас всех", - подчеркнул Макрон. "Безопасность - это наш приоритет", - заявил французский лидер.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Макрон, Эмманюэль
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Франция
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