Макрон предложил провести конференцию по борьбе с пропагандой терроризма в 2018 году

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести в 2018 году международную конференцию по вопросам борьбы с пропагандой терроризма в интернете.
"Франция предлагает провести в 2018 году конференцию по борьбе с терроризмом в интернете", - сказал Макрон, выступая на Генассамблее ООН. "Борьба с терроризмом должна вестись в военном, дипломатическом, образовательном, культурном и моральном аспектах", - считает президент.
"Необходимо также бороться с финансированием терроризма. Это наша общая задача", - сказал Макрон.
По его мнению, борьба с террористической угрозой должна носить глобальный характер. "Эта борьба должна объединить нас всех", - подчеркнул Макрон. "Безопасность - это наш приоритет", - заявил французский лидер.