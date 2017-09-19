Макрон: Франция и Германия будут добиваться мирного урегулирования на Украине

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Франция и Германия продолжат прилагать все усилия, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с действующими соглашениями. С таким заявлением выступил во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Франции Эмманюэль Макрон.
"На Украине мы должны также непреклонно добиваться выполнения принятых обязательств и обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - сказал он.
Президент добавил, что Париж и Берлин продолжат настаивать на том, чтобы постепенно свести на нет боевые действия на востоке Украины путем выполнения текущих соглашений. "Мы должны позволить присутствующим сторонам конфликта соблюсти международное право и прийти к окончанию этого конфликта", - сказал Макрон.