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Вучич заверил Лаврова, что Сербия не стремится в НАТО

Международная панорама
19 сентября, 21:48 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Страна намерена сохранять военный нейтралитет, отметил президент Сербии

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Сербия не стремится вступать в НАТО и намерена сохранять военный нейтралитет. Об этом во вторник заявил президент Сербии Александар Вучич на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Были разные слухи, в том числе в российских СМИ... Хочу сказать вам, что у Сербии нет стремления присоединяться ни к НАТО, ни к другим военным организациям, - подчеркнул Вучич. - Мы сохраняем наш военный нейтралитет".

"Это наша политика, она не менялась и не изменится", - сказал он.

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Вучич, Александар Лавров, Сергей Викторович
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