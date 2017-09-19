Вучич заверил Лаврова, что Сербия не стремится в НАТО

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Сербия не стремится вступать в НАТО и намерена сохранять военный нейтралитет. Об этом во вторник заявил президент Сербии Александар Вучич на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Были разные слухи, в том числе в российских СМИ... Хочу сказать вам, что у Сербии нет стремления присоединяться ни к НАТО, ни к другим военным организациям, - подчеркнул Вучич. - Мы сохраняем наш военный нейтралитет".

"Это наша политика, она не менялась и не изменится", - сказал он.