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Эрдоган пригрозил Иракскому Курдистану лишением существующих возможностей

Международная панорама
19 сентября, 23:02 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

По словам президента Турции, "шаги, направленные на создание независимых регионов, могут привести к новым конфликтам"

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация Иракского Курдистана, где 25 сентября должен пройти референдум о независимости курдского региона, может лишиться существующих возможностей, если продолжит игнорировать позицию Турции. Об этом во вторник на общеполитической дискуссии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Шаги, направленные на создание независимых регионов, могут привести к новым конфликтам. Их следует избегать, - сказал он. - Игнорирование позиции Турции приведет к тому, что региональное курдское правительство лишится даже тех возможностей, которые у них есть в настоящий момент. Мы все должны прилагать усилия к построению мира, безопасности и стабильности в регионе".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. В пятницу парламент региона на своей первой с 2015 года сессии одобрил планы проведения плебисцита в намеченные ранее сроки - 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не исключил ранее военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

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