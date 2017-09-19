Эмир Катара: странам Персидского залива нужен конструктивный диалог с Ираном

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Иран и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) должны вести диалог на основе общих интересов. Об этом заявил во вторник эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на Генассамблее ООН.

"Хочу повторить призыв, который уже звучал с этой трибуны, - необходимо вести конструктивный диалог между странами Залива и Ираном на основе общих интересов, принципа добрососедства, невмешательства во внутренние дела и соблюдения суверенитета государств, - сказал он. - Это нужно нам для того, чтобы добиться безопасности и стабильности в регионе".

В своей речи шейх Тамим также призвал к диалогу и бойкотирующие его страну государства. "Мы хотим заявить о готовности к диалогу без предварительных условий, который должен строиться на основе взаимного уважения и не затрагивал бы суверенитет", - сказал он.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.