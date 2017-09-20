Глава Армении заявил о готовности направить миротворцев в Сирию

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Армения готова направить миротворцев в Сирию. Об этом президент республики Серж Саргсян заявил, выступая во вторник в рамках общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Мы "готовы участвовать в возможных обсуждениях вокруг формирования миротворческих усилий в Сирии под эгидой и соответствующим мандатом ООН", - заявил Саргсян.

"К сожалению, продолжает оставаться серьезным вызовом существующая нестабильность на Ближнем Востоке", - отметил президент. "Мы с большой болью следим за сирийским кризисом и гуманитарной ситуацией, от которой страдает гражданское население, в том числе армянская община страны", - напомнил руководитель республики. По его словам, Армения, "в пределах своих возможностей, стремится, в какой-то мере, смягчить страдания сирийского народа, оказывая гуманитарную помощь".

Руководитель Армении не сомневается, что ООН "может обеспечить новое качество сотрудничества, которое позволит противостоять современным глобальным и региональным вызовам". "Именно с этой целью Армения участвует в ряде миротворческих миссий ООН", - пояснил Саргсян. Он сообщил, что Ереван готов увеличить свое участие в миссиях ЮНИФИЛ в Ливане и МИНУСМА в Мали.