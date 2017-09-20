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СМИ: извлечение ОЯТ на первом и втором реакторах "Фукусимы-1" начнется в 2023 году

Международная панорама
20 сентября, 5:21 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, сентября. /ТАСС

Операции перенесли на более поздний срок из-за дополнительных работ по разбору завалов и уборке радиоактивного мусора

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ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) в 2023 году приступят к извлечению отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из специальных бассейнов на первом и втором реакторах аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

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Изначально эти операции планировалось начать в 2020 году, однако, по сведениям телеканала, в TEPCO приняли решение перенести их на более поздний срок. Это связано с необходимостью провести дополнительные работы по разбору завалов и уборке радиоактивного мусора.

При этом извлечение отработавших топливных стержней на третьем реакторе этой станции должно начаться по расписанию - в течение следующего года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану, полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.

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