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СМИ: Киев отказывается приступать к работе в подгруппе по безопасности в Минске

Международная панорама
20 сентября, 12:12 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, сентября. /ТАСС

Уполномоченный представитель провозглашенной ЛНР Владислав Дейнего отметил, что украинская сторона "боится представления информации"

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МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Представители Киева отказываются приступать к работе в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, встреча участников которой должна состояться в среду в Минске. Об этом сообщил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего.

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"Возникли проблемы с началом работы в группе по безопасности по причине уклонения украинской стороны в связи с присутствием наших экспертов - представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Дейнего добавил, что представители украинской стороны в СЦКК неоднократно присутствовали на заседаниях подгруппы, однако на сегодняшней встрече Киев "боится представления нашей информации от СЦКК". "Но, возможно, разум возобладает. [Координатор подгруппы по вопросам безопасности от ОБСЕ Эртугрул] Апакан прикладывает усилия к этому", - добавил полпред.

Ранее в участники рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины преступили к переговорам в белорусской столице. Позже в Минске начнется заседание самой контактной группы.

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