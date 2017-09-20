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Главного психиатра Минобороны Украины отстранили от работы за слова о силовиках в Донбассе

Международная панорама
20 сентября, 15:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, сентября. /ТАСС

Начальник клиники психиатрии заявил, что участники боевых действий по возвращению к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от работы главного психиатра ведомства Олега Друзя за его высказывание о том, что практически все участники силовой операции в Донбассе представляют угрозу для общества. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь министерства обороны Украины Александр Мотузяник в комментарии агентству УНИАН.

"Действительно, министром обороны Украины принято такое решение сейчас отстранить от должности главного психиатра министерства обороны и начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя, - сказал Мотузяник. - Сейчас проводится проверка, в том числе и по его заявлению, которое приобрело очень широкую огласку".

"Сейчас проверяем, на какие, собственно, данные вообще опирался этот наш военный медик, когда озвучивал подобные заявления, и что стало толчком к подобным высказываниям, - уточнил пресс-секретарь. - Где он брал эти данные, и вообще, исследовалась ли эта проблема нашими военными медиками". "Сейчас мы все это проверяем, но в любом случае подобные заявления <...> недопустимы", - считает представитель минобороны.

Ранее в ходе круглого стола в парламентских комитетах на тему "Психологическая реабилитация участников АТО (силовой операции)", видео которого размещено на YouTube, Друзь сказал, что, "как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества". "По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи в результате действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни", - отметил психиатр.

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