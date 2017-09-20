Пресс-секретарь Додона: молдавский кабмин помешал президенту выступить в ООН

КИШИНЕВ, 20 сентября./ТАСС/. Правительство Молдавии помешало президенту Игорю Додону выступить на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь главы государства Ион Чебан.

"Правительство, сформированное правящей коалицией проевропейских партий, через министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сделало все, чтобы помешать президенту выступить в ООН. Страну, вопреки общепризнанным правилам, представит премьер Павел Филип. Сделано это с целью использовать трибуну организации для выступления против России, чтобы поднять провальный рейтинг проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось коррупцией и падением уровня жизни граждан", - отметил Чебан. Он напомнил, что в августе правительство попросило включить в повестку дня сессии Генассамблеи вопрос о выводе российских военных из Приднестровья.

Позиция президента

Президент Молдавии назвал этот шаг кабмина "пустым пиар-ходом". "Мы всегда выступали за укрепление прописанного в конституции нейтралитета и против вступления страны в военные блоки. Заявления о необходимости вывода иностранных войск с территории нашей нейтральной страны делались на международных площадках и раньше. Но все понимают, что они не уйдут, пока не будет урегулирована приднестровская проблема, переговоры по которой, к сожалению, буксуют уже не первый год", - сказал Додон в беседе с корреспондентом. ТАСС.

По его словам, "позиция правительства, которое представит в ООН Филип, - это мнение правящей Демократической партии. Оно не имеет ничего общего с мнением большинства граждан нашей страны, которые выступают за мир, стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Мы не хотим участвовать в геополитических баталиях на чьей-то стороне и будем развивать отношения и с западом, и с востоком в интересах Молдовы", - подчеркнул президент.

Спорный вопрос

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что предложение Молдавии о выводе российских войск из Приднестровья не будет включен в повестку дня нынешней сессии Генассамблеи ООН. Издания сослались на утверждение пресс-секретаря председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Брендена Вармы о том, что такое решение принято по взаимной договоренности Молдавии и России.

Однако во внешнеполитическом ведомстве Молдавии опровергли это сообщение, уточнив, что запрос Кишинева о включении этого вопроса "стоит в списке дополнительных вопросов повестки Генассамблеи и будет рассмотрен на одном из октябрьских заседаний сессии".

Власти Приднестровья категорически против вывода российских военных, которых считают гарантами мира. Со своей стороны постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что обсуждение этого вопроса не будет способствовать процессу мирного урегулирования в существующем формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск, которая помогает проводить миротворческую операцию и охраняет военные склады в Колбасне. На них хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Молдавия требует вывезти эти вооружения, однако начавшаяся в 2001 году утилизация и транспортировка были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.