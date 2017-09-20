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Reuters: ИГ на востоке Сирии атаковала иранский конвой с помощью

Международная панорама
20 сентября, 17:10 UTC+3 ТАСС

В результате нападения пострадал один человек

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ТАСС, 20 сентября. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) обстреляли в среду район, расположенный на востоке Сирии, где проходил иранский конвой с гуманитарной помощью.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на телеканал Al Manar.

По его информации, целью атаки был конвой. Инцидент произошел в районе, недавно освобожденном сирийской армией в Дейр-эз-Зоре. В результате инцидента ранен один человек, конвой, перевозящий 1 тыс. тонн помощи, не пострадал.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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