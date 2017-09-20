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Эр-Рияд призвал главу Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума

Международная панорама
20 сентября, 20:57 UTC+3 КАИР КАИР 20, сентября. /ТАСС

Как считают в саудовском внешнеполитическом ведомстве, сторонам необходимо придерживаться уже заключенных договоренностей

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КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия призвала руководство Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума о независимости 25 сентября. Об этом говорится в специальном заявлении МИД королевства, которое в среду процитировал телеканал "Аль-Арабия".

Саудовская Аравия "рассчитывает на мудрость главы Иракского Курдистана Масуда Барзани и его отказ от проведения референдума", говорится в документе. По убеждению МИД королевства, "любые односторонние шаги лишь приведут к осложнению положения в Иракском Курдистане". Отказ от намеченного плебисцита, отмечается в заявлении, "избавит и Ирак, и весь регион от многих опасностей".

Как считают в саудовском внешнеполитическом ведомстве, сторонам необходимо придерживаться уже заключенных договоренностей и конституции Ирака. Только диалог между Багдадом и Эрбилем, указывается в заявлении МИД Саудовской Аравии, "сможет гарантировать мир и безопасность в Ираке, его территориальную целостность и суверенитет страны",

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Хейдар аль-Абади ранее не исключил военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

Между тем в понедельник Барзани на встрече с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном уже дал четко понять, что об отсрочке голосования речи не идет, но решение о его переносе может быть принято, если "будут получены международные гарантии готовности Багдада вести переговоры о независимости региона".

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