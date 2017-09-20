Шеф Пентагона: на КНДР идет дипломатическое давление, но должны быть и военные варианты

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. США и другие члены международного сообщества сейчас оказывают дипломатическое давление на КНДР, но должны иметься и военные варианты на случай прямой атаки со стороны Пхеньяна. Об этом в среду заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, выступая на ежегодной конференции Ассоциации военно-воздушных сил.
"Это все еще проводимые дипломатами усилия, полностью поддерживаемые министерством обороны, которое гарантирует, что военные варианты есть... Мы продолжаем давление на дипломатическом уровне и, конечно же, это включает в себя экономические санкции", - сказал Мэттис.
Он напомнил, что введение рестрикций против КНДР ранее также поддержали и другие страны, включая Китай, Россию и Францию. "Международное сообщество едино в этом вопросе", - подчеркнул шеф Пентагона.
"Но, в то же время, нам следует признать мрачную реальность. Военные варианты должны быть доступны для того, чтобы защитить наших союзников и нас самих", - резюмировал министр.