Аббас: поведение Израиля вынуждает Палестину пересмотреть мирный процесс в регионе

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Действия Израиля вынуждают Палестину пересмотреть мирный процесс на Ближнем Востоке. Об этом заявил в среду глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он сообщил, что в ближайшее время созывает Палестинский национальный совет для "пересмотра стратегии". "Мы вынуждены провести стратегический пересмотр всего процесса, - сказал он. - Мы использовали все возможности, все усилия, но односторонних действий недостаточно".

По словам Аббаса, несмотря на все международные инициативы, Израиль "вновь все отверг и продолжает нарушать обязательства и чинить препятствия". "Для Государства Палестина не осталось места, и это неприемлемо. Пусть Израиль несет ответственность за последствия, мы уже не можем бездействовать перед лицом угрозой, нависшей над нашей национальной безопасностью, - подчеркнул палестинский руководитель. - Когда вопрос о принципе, предусматривающим создание двух государств, находится под угрозой, мы вынуждены принимать меры или искать альтернативы с тем, чтобы сохранить наше национальное существование".