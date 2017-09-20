Суд в Бразилии направит дело Темера на рассмотрение парламента вопреки протестам защиты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Обвинения, выдвинутые в адрес президента Бразилии Мишела Темера, будут направлены на рассмотрение национального парламента вопреки требованию адвокатов главы государства об отсрочке. Соответствующее решение принял в среду Федеральный верховный суд (ФВС) республики на пленарном заседании, которое транслировал в прямом эфире телеканал Globo.

Защита Темера настаивала на том, что сначала требуется вынести решение о состоятельности показаний, ставших основой для обвинений против главы государства. В мае бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в ФВС аудиозапись, на которой президент страны якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью. Однако в начале сентября Родригу Жано, занимавший тогда пост генпрокурора, заявил, что в деле бизнесменов появились новые обстоятельства. В частности, по словам Жано, они скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях.

По мнению адвокатов Темера, из-за открывшихся данных все собранные против главы государства доказательства должны быть признаны недействительными. Но большинство судей ФВС посчитали, что сначала нижняя палата парламента должна высказать свое мнение о процессе против президента.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

14 сентября Жано, занимавший тогда пост генпрокурора Бразилии, направил в ФВС страны запрос о предъявлении Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. Фигурантами этого дела также являются бывший спикер парламента Эдуарду Кунья, глава гражданской канцелярии Элисеу Падилья, генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку, экс-министр туризма Энрики Эдуарду Алвес и другие представители правящей Партии бразильского демократического движения.

26 июня Генпрокуратура уже выдвигала в адрес Темера обвинения - тогда речь шла о статье "коррупция". Однако 2 августа большинство депутатов проголосовало против продолжения процесса против главы государства по делу о коррупции, фактически заморозив расследование до окончания его мандата в декабре 2018 года.