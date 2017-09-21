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NBC: постпредство КНДР при ООН не заплатило штрафов на $156 тысяч в Нью-Йорке

Международная панорама
21 сентября, 0:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

Водителям постпредства было выписано свыше 1,3 тыс. штрафов за неправильную парковку в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Постоянное представительство КНДР при ООН не заплатило более $156 тыс. за неправильную парковку дипломатических машин в городе Нью-Йорк. С 1990-х водителям постпредства было выписано свыше 1,3 тыс. штрафов, которые не были оплачены. С таким утверждением выступила в среду американская телекомпания NBC, изложив результаты проведенного журналистского расследования.

Сотрудники телекомпании побеседовали с человеком, который представился секретарем постпредства КНДР при ООН по имени Чон Чо. Он заявил, что публикация не соответствует действительности и объяснил это вероятной ошибкой. "Это неправда. Ложные данные. Если мы получаем штраф, то платим. Потому что, как вы знаете, после трех штрафов власти города не разрешают нам продлевать разрешение [пользоваться бесплатными стоянками для дипломатов]", - пояснил собеседник NBC.

Телекомпания напоминает, что в 2002 году власти Нью-Йорка и Госдепартамент США заключили меморандум о взаимопонимании, который позволяет аннулировать право пользоваться дипломатическими парковками машины, водители которых получили три или более штрафов.

NBC также со ссылкой на журналистское расследование утверждает, что не только постпредство КНДР не платит штрафы за неправильную парковку в Нью-Йорке. С 1990-х дипломатические представительства других зарубежных государств задолжали властям мегаполиса по этой линии более $16 млн. Телекомпания выделила из общего списка диппредставительства Сирии, Ирана, Китая и России.

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