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ЕС собрал $294 млн на оказание помощи Ираку

Международная панорама
21 сентября, 7:25 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС

Отмечается, что средства пойдут на "оказание помощи пострадавшему населению" в освобожденных от ИГ районах

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Евросоюз объявил в среду о выделении $294 млн на оказание гуманитарной помощи жителям районов Ирака, освобожденных от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Средства были собраны в ходе мероприятия, состоявшегося в Нью Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"В общей сложности $293,89 млн были обещаны сегодня на министерском заседании по Ираку, организованной Европейским союзом совместно с Иракской Республикой, Соединенными Штатами, Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и Германией", - говорится в сообщении делегации ЕС при всемирной организации.

Как сообщили в дипмиссии, средства пойдут на "оказание помощи пострадавшему населению в освобожденных районах", в том числе в окрестностях Мосула, а также беженцам. Кроме того, деньги будут потрачены на оказание психологической поддержки "жертвам насилия за все время конфликта" в Ираке.

Объявляя о выделении средств, еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис отметил, что приоритетное внимание будет уделяться "самым уязвимым иракцам", в том числе детям, оставшимся сиротами из-за войны. "Европейский союз их не бросит", - заявил он. По его словам, освобождение Мосула "положило начало новому этапу оказания международной помощи Ираку".

Стилианидис также призвал увеличить объем средств, выделяемых на гуманитарные операции, стабилизацию и восстановление пострадавших от боевых действий районов.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Борьба с "Исламским государством"
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