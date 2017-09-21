Адвокат Януковича обвинил киевский суд в уголовном преступлении

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько обвинил Оболонский райсуд Киева, отказавший ему в ряде ходатайств по делу о госизмене, в уголовном преступлении.

"Все мои ходатайства, заявленные в суде, абсолютно законны, но суд их отклонил. Этим самым, я считаю, совершается уголовное преступление", - сказал он в четверг в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело бывшего президента по обвинению в госизмене. В связи с этим Герасько попросил судей объявить перерыв. "Мне нужен перерыв, чтобы вызвать полицию и написать заявление. Я должен зафиксировать факт нарушения законодательства", - сообщил он и на вопрос судьи уточнил, что требует трехчасового перерыва в заседании.

В то же время обвинитель Руслан Кравченко заявил, что законодательство не предусматривает "перерыва для вызова полиции по неизвестным причинам". "Пусть вызывает полицию после заседания", - сказал он.

Суд в четверг отклонил несколько ходатайств адвоката, в частности о предоставлении дополнительного времени для изучения 52 томов дела и видеоматериалов, а также об отводе секретаря в связи с возможной подменой аудиозаписи одного из допросов свидетеля на судебном заседании. Кроме того, суд отказал Герасько в просьбе отложить рассмотрение дела в связи с необходимостью связаться с подсудимым. "Я хотел согласовать со своим клиентом свою позицию после ознакомления с делом, но суд меня в этом ограничил", - сказал адвокат.

Ранее в четверг он заявил, что на Оболонский райсуд, рассматривающий дело о госизмене Януковича, оказывается давление.

Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов. Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс-начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Последний получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.