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Президент Ливана призвал ООН содействовать возвращению на родину сирийских беженцев

Международная панорама
21 сентября, 18:03 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС

Мишель Аун отметил тяжелые условия, в которых живут сирийцы в лагерях для беженцев и призвал всемирную организацию оказать им помощь

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун призвал в четверг ООН способствовать скорейшему возвращению сирийских беженцев на родину. В своем выступлении на Генеральной Ассамблеи ООН он подчеркнул, что сирийские войска в настоящий момент контролируют 85% территории страны.

"Нет никаких сомнений в том, что ООН лучше сейчас оказать помощь в возвращении на родину сирийцев вместо того, чтобы они продолжали влачить жалкое существование в лагерях беженцев", - заявил он. При этом глава Ливана отметил, что "процесс эвакуации беженцев должен носить добровольный характер".

Аун сообщил, что "число сирийцев, переместившихся в Ливане, вместе с уже находящимися там палестинскими изгнанниками, составляет сейчас половину населения страны".

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