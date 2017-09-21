В суде по делу о госизмене против Януковича объявлен перерыв до 27 сентября

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, до 27 сентября.

"У нас есть дата следующего заседания 10:00, 27 сентября", - сказал в четверг председательствующий по делу судья Владислав Девятко. На следующем заседании суд продолжит изучать доказательства стороны обвинения, в частности, материалы экспертиз.

Ранее в четверг суд отказал адвокату Януковича Максиму Герасько в ряде ходатайств, что дало ему основания заявить о совершаемом судьями уголовном преступлении. В частности, суд отказал защите предоставить дополнительное время для ознакомления с материалами дела. Адвокат заявил, что изучил 18 из 52 томов дела экс-президента в течение месяца, поэтому ему необходимо еще два месяца.

Кроме того, суд отклонил ходатайства адвоката об отводе судей, а также о предоставлении времени на составление перечня доказательств прокуратуры, которые, по мнению адвоката, являются ненадлежащими. Кроме того, суд отклонил просьбу последовательно рассматривать тома с доказательствами. После завершения оглашения ходатайств адвоката суд приступил к изучению доказательств обвинения, в том числе фрагментов пресс-конференций экс-президента.

Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов. Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс-начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Последний получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.