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Столтенберг заявил, что РФ имеет право проводить военные учения

Международная панорама
21 сентября, 21:03 UTC+3 ООН 21, сентября. /ТАСС

По словам генсека НАТО, "важно, чтобы была максимальная открытость и предсказуемость"

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия, как и другие страны, имеет право проводить военные учения, важна их открытость и прозрачность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, комментируя российско-белорусские маневры "Запад-2017".

"Все страны имеют право на учения, это касается и России, - сказал генсек Североатлантического альянса. - Важно, чтобы была максимальная открытость и предсказуемость во избежание непонимания и инцидентов, поскольку они могут создать очень опасные ситуации".

В среду в Белоруссии завершились совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России. Они проходили с 14 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В маневрах было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе входящих в состав НАТО.

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Персоны
Столтенберг, Йенс Лавров, Сергей Викторович
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