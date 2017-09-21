Столтенберг заявил, что РФ имеет право проводить военные учения

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия, как и другие страны, имеет право проводить военные учения, важна их открытость и прозрачность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, комментируя российско-белорусские маневры "Запад-2017".

"Все страны имеют право на учения, это касается и России, - сказал генсек Североатлантического альянса. - Важно, чтобы была максимальная открытость и предсказуемость во избежание непонимания и инцидентов, поскольку они могут создать очень опасные ситуации".

В среду в Белоруссии завершились совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России. Они проходили с 14 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В маневрах было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе входящих в состав НАТО.