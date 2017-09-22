Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Таиланде в результате взрыва погибли четверо военнослужащих

Международная панорама
22 сентября, 7:41 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 22, сентября. /ТАСС

За атакой на патруль могут стоять действующие в регионе исламские сепаратисты, сообщил представитель регионального военного командования Прамоте Пром-ин

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 22 сентября. /ТАСС/. Четыре военнослужащих погибли, еще шесть человек получили ранения в пятницу в результате взрыва в провинции Паттани на юге Таиланда. Об этом журналистам сообщил представитель регионального военного командования Прамоте Пром-ин.

По его данным, мощное самодельное взрывное устройство было спрятано в дренажной трубе одного из провинциальных шоссе и сработало, когда в зоне поражения оказался патрульный автомобиль. От взрыва машину разорвало на две части. Как уточняется, среди пострадавших пятеро военнослужащих, а также одно гражданское лицо.

За атакой на патруль могут стоять действующие в регионе исламские сепаратисты, уточнил Прамоте Пром-ин.

На мусульманском юге Таиланда уже более 11 лет продолжаются столкновения, жертвами которых стали почти 6,5 тыс. человек. Сепаратисты добиваются независимости для провинций Яла, Паттани и Наратхиват.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
3
Facebook передаст Конгрессу данные о попытках через соцсеть повлиять на выборы в США
4
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
5
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама