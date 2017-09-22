Австрийская оппозиция призвала смириться с воссоединением Крыма с Россией

ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Крым является частью России, и это нужно признать. Об этом заявил в пятницу председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе в преддверии выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 15 октября.

"Крым - реальная часть России. Это нужно принять. Санкции из-за этого вопроса в конце концов нужно отменить", - сказал Штрахе в ответ на вопрос Австрийского агентства печати, должна ли Австрия признать воссоединение Крыма с Россией и отменить связанные с этим санкции.

В свою очередь руководитель партии "Новая Австрия" Маттиас Штрольц отметил, что Австрия пока не может признать факта воссоединения. "Но нам нужно согласиться, что Крым никогда не вернется к Украине. Отмена же санкций может последовать взамен на четкие шаги России в направлении демократии, свободы слова, уважения прав человека. Без этого отмена санкций невозможна", - сказал Штрольц.

При этом канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Себастьян Курц по-прежнему считают, что "аннексия Крыма нарушает международное право". "Но и санкции не привели к улучшению ситуации на Украине", - добавил Керн. Опрос кандидатов организовало Австрийское агентство печати. Ответы по длине не должны были превышать 140 печатных знаков в соответствии с форматом сообщений Twitter.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 15 октября с участием 16 партий и политических движений. Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте развернется между действующим канцлером, председателем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристианом Керном и главой МИД, председателем консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.