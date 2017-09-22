СМИ: Иран представил баллистическую ракету с дальностью полета в 2 тыс. км

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тегеран представил новые баллистические ракеты, способные нести несколько боеголовок, с дальностью полета 2 тыс. км. Об этом сообщило в пятницу агентство Tasnim.
По его данным, новейшее вооружение показали во время военного парада в столице Ирана.
Ранее президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении Тегерана укреплять ракетный потенциал, в том числе в области баллистических ракет.