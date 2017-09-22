МИД КНР опроверг информацию о том, что ЦБ Китая запретил банкам страны вести бизнес с КНДР

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан в пятницу на брифинге опроверг информацию о том, что Народный банк Китая (центробанк) дал указание финансовым учреждениям страны прекратить ведение бизнеса с КНДР.

"Насколько мне известно, та информация, которую вы сейчас упомянули, не соответствует действительности", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

"Китай всегда в полной мере выполнял условия резолюций СБ ООН и выполнял свои международные обязательства", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп перед встречей с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о том, что финансовый регулятор Китая дал указание банкам страны перестать обслуживать сделки с КНДР.

"Центральный банк Китая отдал указания другим банкам - [в КНР] крупной банковской системе - немедленно прекратить ведение бизнеса с Северной Кореей, это произошло только что", - сказал глава Белого дома. "Я хочу поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за очень смелый шаг, который он сделал сегодня. Это было несколько неожиданным решением, и мы высоко ценим это", - указал американский лидер.

Санкции против КНДР

В отношении КНДР действует санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.

Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.