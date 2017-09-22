В ВБ и МВФ недовольны проектом пенсионной реформы Украины

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) недовольны доработанным вариантом проекта пенсионной реформы Украины. Об этом сообщила в пятницу директор ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен в ходе Украинского финансового форума, который проходит в Одессе.

"Пересмотренный проект закона, представленный на этой неделе, был изменен так, что вызывает значительное опасение как в ВБ, так и в МВФ", - цитирует директора ВБ издание Podrobnosti.ua.

В законопроект о пенсионной реформе, который несколько дней рассматривала Верховная рада, депутаты внесли 2 тыс. поправок. В правительстве рассчитывают, что реформу парламент примет в начале октября, хотя ее поддерживают только фракции коалиции - "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".