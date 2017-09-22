В ВБ и МВФ недовольны проектом пенсионной реформы Украины

"Мобильная экономика России 2017": презентация результатов исследования. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 22 сентября, 13:07
Временный забор вокруг парка "Зарядье" будет снесен в течение месяцаОбщество 22 сентября, 12:41
Приморье получило 1,4 млрд руб. на восстановление поврежденных тайфуном "Лайонрок" дорогНовости партнеров 22 сентября, 12:40
Что нужно знать о выборах президента Российской академии наукНаука 22 сентября, 12:40
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в ПетербургеЭкономика и бизнес 22 сентября, 12:40
Объем погрузки ПГК на Горьковской желдороге за 8 месяцев вырос на 19%, до 3,1 млн тоннТранспорт 22 сентября, 12:39
Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018Спорт 22 сентября, 12:37
В Санкт-Петербурге в восьмой раз начались Недели Северных странНовости партнеров 22 сентября, 12:33
Союз производителей алкоголя оценил легальный рынок водки в РФ в 2018 г. на уровне 70-75%Экономика и бизнес 22 сентября, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) недовольны доработанным вариантом проекта пенсионной реформы Украины. Об этом сообщила в пятницу директор ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен в ходе Украинского финансового форума, который проходит в Одессе.
"Пересмотренный проект закона, представленный на этой неделе, был изменен так, что вызывает значительное опасение как в ВБ, так и в МВФ", - цитирует директора ВБ издание Podrobnosti.ua.
В законопроект о пенсионной реформе, который несколько дней рассматривала Верховная рада, депутаты внесли 2 тыс. поправок. В правительстве рассчитывают, что реформу парламент примет в начале октября, хотя ее поддерживают только фракции коалиции - "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".