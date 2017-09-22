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Тиллерсон: США продолжат дипломатические усилия по разрешению кризиса вокруг КНДР

Международная панорама
22 сентября, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Госсекретарь США также отметил в эфире телеканала ABC, что военные варианты пока рассматриваются

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. США намерены искать пути разрешения кризиса на Корейском полуострове дипломатическими методами, но варианты военного вмешательства по-прежнему рассматриваются. Об этом в пятницу в эфире телеканала ABC заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы продолжим наши усилия на дипломатической арене, но все военные варианты, о которых говорил президент, рассматриваются", - сказал он.

Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения КНДР с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

После этого Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидера КНДР "ждут такие испытания, каких еще не было".

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
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