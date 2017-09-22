Тиллерсон: США продолжат дипломатические усилия по разрешению кризиса вокруг КНДР

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. США намерены искать пути разрешения кризиса на Корейском полуострове дипломатическими методами, но варианты военного вмешательства по-прежнему рассматриваются. Об этом в пятницу в эфире телеканала ABC заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы продолжим наши усилия на дипломатической арене, но все военные варианты, о которых говорил президент, рассматриваются", - сказал он.
Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения КНДР с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.
После этого Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидера КНДР "ждут такие испытания, каких еще не было".
Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 September 2017