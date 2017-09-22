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Макрон подписал правительственные акты, реформирующие рынок труда Франции

Международная панорама
22 сентября, 15:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, сентября. /ТАСС

Представители правительства считают, что реформа позволит сократить число безработных

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ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал в пятницу пять основополагающих правительственных актов, призванных реформировать Трудовой кодекс республики. Документы вступят в силу после их публикации в официальном издании правительства. Церемонию подписания транслировали в прямом эфире французские телеканалы.

"По итогам заседания Совета министров утверждены пять актов, направленных на реформу трудового законодательства", - сказал глава Французской Республики в своем обращении. "Это было одним из моих обещаний во время предвыборной кампании", - напомнил Макрон.

По словам представителей правительства, реформа позволит сократить число безработных во Франции, которых сейчас насчитывается более 6 млн человек.

Реформа трудового законодательства неоднозначно воспринята в политических кругах и профсоюзах. Ей предшествовали две масштабные акции протеста, которые прошли во Франции 12 и 21 сентября. Движение "Неподчинившаяся Франция" проведет в субботу собственную манифестацию против законодательных изменений.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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Франция
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