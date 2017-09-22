Тиллерсон заявил, что не намерен оставлять пост госсекретаря США

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал в пятницу слухи о своей возможной отставке, заявив, что не планирует этого делать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

"Я считаю, что у нас уже есть госсекретарь, и он планирует оставаться на своем посту", - сказал Тиллерсон.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Тиллерсон может до конца года уйти в отставку, а его место займет постпред США при ООН Никки Хейли.