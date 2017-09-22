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Тиллерсон заявил, что не намерен оставлять пост госсекретаря США

Международная панорама
22 сентября, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Ранее появились данные, что эту должность может в скором времени занять постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал в пятницу слухи о своей возможной отставке, заявив, что не планирует этого делать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

"Я считаю, что у нас уже есть госсекретарь, и он планирует оставаться на своем посту", - сказал Тиллерсон.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Тиллерсон может до конца года уйти в отставку, а его место займет постпред США при ООН Никки Хейли.

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Персоны
Хейли, Никки Тиллерсон, Рекс
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