Президент Венесуэлы прибыл на Кубу с необъявленным визитом

ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро без предварительного объявления прибыл на Кубу.

Как сообщила в пятницу кубинская газета Granma, главу венесуэльского государства встречал в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти председатель Госсовета и Совета министров карибской страны Рауль Кастро.

Газета опубликовала фотографию, на которой улыбающиеся Мадуро и Кастро жмут друг другу руки в аэропорту. "Мадуро в ночь на пятницу прибыл на Кубу, чтобы передать нашей стране помощь от братского венесуэльского народа для преодоления последствий урагана "Ирма", - указывает издание. Президента южноамериканской страны сопровождает в поездке супруга Силия Флорес.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - в начале сентября прошел почти по всему северному побережью Кубы. В результате погибли 10 человек экономике страны нанесен серьезный ущерб. Были затоплены тысячи домов, почти весь остров оказался на несколько дней обесточен, пострадала туристическая инфраструктура.

В последний раз Мадуро совершал визит на Кубу в середине августа. Тогда он в сопровождении Рауля Кастро побывал на могиле лидера Кубинской революции Фиделя Кастро по случаю 91-й годовщины со дня его рождения.