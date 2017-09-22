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Президент Венесуэлы прибыл на Кубу с необъявленным визитом

Международная панорама
22 сентября, 16:57 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 22, сентября. /ТАСС

Николас Мадуро передаст Раулю Кастро помощь для преодоления последствий урагана "Ирма"

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ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро без предварительного объявления прибыл на Кубу.

Как сообщила в пятницу кубинская газета Granma, главу венесуэльского государства встречал в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти председатель Госсовета и Совета министров карибской страны Рауль Кастро.

Газета опубликовала фотографию, на которой улыбающиеся Мадуро и Кастро жмут друг другу руки в аэропорту. "Мадуро в ночь на пятницу прибыл на Кубу, чтобы передать нашей стране помощь от братского венесуэльского народа для преодоления последствий урагана "Ирма", - указывает издание. Президента южноамериканской страны сопровождает в поездке супруга Силия Флорес.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - в начале сентября прошел почти по всему северному побережью Кубы. В результате погибли 10 человек экономике страны нанесен серьезный ущерб. Были затоплены тысячи домов, почти весь остров оказался на несколько дней обесточен, пострадала туристическая инфраструктура.

В последний раз Мадуро совершал визит на Кубу в середине августа. Тогда он в сопровождении Рауля Кастро побывал на могиле лидера Кубинской революции Фиделя Кастро по случаю 91-й годовщины со дня его рождения.

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Темы
Ураган "Ирма"
Страны
Куба Венесуэла
Персоны
Кастро, Рауль Мадуро, Николас
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