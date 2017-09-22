Президент Венесуэлы прибыл на Кубу с необъявленным визитом

Фонд исследований искусственного интеллекта размером $50 млн появится в СШАСоциальная ответственность 22 сентября, 17:44
Горшков сожалеет о решении Кавагути и Смирнова завершить карьеру фигуристовСпорт 22 сентября, 17:43
Путин ознакомился с электромобилем и суперсовременным метропоездомЭкономика и бизнес 22 сентября, 17:36
Источник: тренер ХК "Куньлунь" Кинэн пропустит матч со "Спартаком" из-за дисквалификацииСпорт 22 сентября, 17:32
Дриусси и Маммана вошли в список 50 лучших молодых футболистов по версии L'EquipeСпорт 22 сентября, 17:21
Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева приступит к тренировкам до конца декабряСпорт 22 сентября, 17:19
Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионахЭкономика и бизнес 22 сентября, 17:05
Неймар пропустит матч чемпионата Франции против "Монпелье" из-за травмыСпорт 22 сентября, 17:03
Российские волейболистки обыграли команду Украины в стартовом матче ЧЕСпорт 22 сентября, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро без предварительного объявления прибыл на Кубу.
Как сообщила в пятницу кубинская газета Granma, главу венесуэльского государства встречал в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти председатель Госсовета и Совета министров карибской страны Рауль Кастро.
Газета опубликовала фотографию, на которой улыбающиеся Мадуро и Кастро жмут друг другу руки в аэропорту. "Мадуро в ночь на пятницу прибыл на Кубу, чтобы передать нашей стране помощь от братского венесуэльского народа для преодоления последствий урагана "Ирма", - указывает издание. Президента южноамериканской страны сопровождает в поездке супруга Силия Флорес.
Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - в начале сентября прошел почти по всему северному побережью Кубы. В результате погибли 10 человек экономике страны нанесен серьезный ущерб. Были затоплены тысячи домов, почти весь остров оказался на несколько дней обесточен, пострадала туристическая инфраструктура.
В последний раз Мадуро совершал визит на Кубу в середине августа. Тогда он в сопровождении Рауля Кастро побывал на могиле лидера Кубинской революции Фиделя Кастро по случаю 91-й годовщины со дня его рождения.