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Защита Януковича требует от генпрокурора обнародовать судебные решения по спецконфискации

Международная панорама
22 сентября, 17:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, сентября. /ТАСС

Адвокат Виталий Сердюк также требует опровергнуть распространенную "заведомо ложную информацию" о том, что экс-президент Украины имеет какое-то отношение к средствам

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича требует от генерального прокурора Юрия Луценко немедленно обнародовать для общества судебные решения о конфискации. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы Януковича.

"Мы требуем от Юрия Луценко прекратить вводить общество в заблуждение и использовать его систематическую дезинформацию в собственных политических интересах. Поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру с требованием показать обществу официальные решения суда о конфискации в государственный бюджет в конце апреля 2017 года $1,5 млрд и сегодня - $200 млн", - заявил адвокат.

Защита также требует "опровергнуть распространенную генеральным прокурором Украины заведомо ложную информацию о том, что Виктор Янукович имеет какое-то отношение к этим средствам на официальном сайте ГПУ и на своей личной странице".

По словам Сердюка, защитой Януковича уже неоднократно отмечалось, что у их клиента есть только несколько счетов в Ощадбанке на сумму около 28,78 млн гривен, около 2,26 млн гривен и в долларах - около $84 тыc. "Это его [Януковича] личные средства, которые не являются предметом конфискации. А официальные структуры Швейцарии и Европейской комиссии подтвердили, что за пределами Украины нет никаких активов и денежных средств, принадлежащих Виктору Януковичу", - отметил адвокат.

"Эти обращения представлены в рамках подготовки иска о запрете генпрокурору распространять ложные сведения относительно Виктора Януковича", - добавил Сердюк.

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