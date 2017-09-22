Защита Януковича требует от генпрокурора обнародовать судебные решения по спецконфискации

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича требует от генерального прокурора Юрия Луценко немедленно обнародовать для общества судебные решения о конфискации. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы Януковича.

"Мы требуем от Юрия Луценко прекратить вводить общество в заблуждение и использовать его систематическую дезинформацию в собственных политических интересах. Поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру с требованием показать обществу официальные решения суда о конфискации в государственный бюджет в конце апреля 2017 года $1,5 млрд и сегодня - $200 млн", - заявил адвокат.

Защита также требует "опровергнуть распространенную генеральным прокурором Украины заведомо ложную информацию о том, что Виктор Янукович имеет какое-то отношение к этим средствам на официальном сайте ГПУ и на своей личной странице".

По словам Сердюка, защитой Януковича уже неоднократно отмечалось, что у их клиента есть только несколько счетов в Ощадбанке на сумму около 28,78 млн гривен, около 2,26 млн гривен и в долларах - около $84 тыc. "Это его [Януковича] личные средства, которые не являются предметом конфискации. А официальные структуры Швейцарии и Европейской комиссии подтвердили, что за пределами Украины нет никаких активов и денежных средств, принадлежащих Виктору Януковичу", - отметил адвокат.

"Эти обращения представлены в рамках подготовки иска о запрете генпрокурору распространять ложные сведения относительно Виктора Януковича", - добавил Сердюк.