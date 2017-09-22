В ООН призвали к отказу от воинственной риторики в ситуации вокруг КНДР

Лавров не верит словам Тиллерсона о вмешательстве РФ в американские выборыПолитика 22 сентября, 20:30
Министры ОПЕК+ могут принять решение о продлении сделки не раньше январяЭкономика и бизнес 22 сентября, 20:19
Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателямиСоциальная ответственность 22 сентября, 20:02
Футболист "Шахтера" Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингомСпорт 22 сентября, 19:58
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакцииПолитика 22 сентября, 19:46
США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной КорееМеждународная панорама 22 сентября, 19:41
Допинговый случай футболиста "Шахтера" Срны не связан с матчами под эгидой УЕФАСпорт 22 сентября, 19:41
Ещенко: футболист "Спартака" Петкович полностью адаптировался в командеСпорт 22 сентября, 19:40
МИД Сирии: США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать урегулированиюМеждународная панорама 22 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Секретариат ООН призывает страны сосредоточиться на усилиях по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг КНДР, а не на воинственной риторике. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя очередной обмен взаимными угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном.
"Конечно, мы бы хотели, чтобы фокус был на дипломатических усилиях, а не на риторике", - сказал Дюжаррик.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
Представитель генсека ООН не стал рассуждать о том, как будет строиться разговор с северокорейским министром. Он отметил, что Гутерриш попытается донести до него "то же послание, что и всегда". "Он хочет видеть денуклеаризацию Корейского полуострова, хочет видеть, чтобы КНДР придерживалась резолюций Совета Безопасности, а также надеется, что единодушие в Совете Безопасности ООН откроет возможность для политических переговоров", - подчеркнул Дюжаррик.
Во вторник Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР. Президент США также вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который проводит самоубийственную политику.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.
После этого Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидера КНДР "ждут такие испытания, каких еще не было".
Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 September 2017