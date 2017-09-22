В ООН призвали к отказу от воинственной риторики в ситуации вокруг КНДР

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Секретариат ООН призывает страны сосредоточиться на усилиях по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг КНДР, а не на воинственной риторике. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя очередной обмен взаимными угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы фокус был на дипломатических усилиях, а не на риторике", - сказал Дюжаррик.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Представитель генсека ООН не стал рассуждать о том, как будет строиться разговор с северокорейским министром. Он отметил, что Гутерриш попытается донести до него "то же послание, что и всегда". "Он хочет видеть денуклеаризацию Корейского полуострова, хочет видеть, чтобы КНДР придерживалась резолюций Совета Безопасности, а также надеется, что единодушие в Совете Безопасности ООН откроет возможность для политических переговоров", - подчеркнул Дюжаррик.

Во вторник Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР. Президент США также вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который проводит самоубийственную политику.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

После этого Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидера КНДР "ждут такие испытания, каких еще не было".

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 September 2017