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В ООН призвали к отказу от воинственной риторики в ситуации вокруг КНДР

Международная панорама
22 сентября, 19:32 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Секретариат организации хотел бы, чтобы фокус был на "дипломатических усилиях"

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Секретариат ООН призывает страны сосредоточиться на усилиях по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг КНДР, а не на воинственной риторике. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя очередной обмен взаимными угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы фокус был на дипломатических усилиях, а не на риторике", - сказал Дюжаррик.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Представитель генсека ООН не стал рассуждать о том, как будет строиться разговор с северокорейским министром. Он отметил, что Гутерриш попытается донести до него "то же послание, что и всегда". "Он хочет видеть денуклеаризацию Корейского полуострова, хочет видеть, чтобы КНДР придерживалась резолюций Совета Безопасности, а также надеется, что единодушие в Совете Безопасности ООН откроет возможность для политических переговоров", - подчеркнул Дюжаррик.

Во вторник Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР. Президент США также вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который проводит самоубийственную политику.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

После этого Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидера КНДР "ждут такие испытания, каких еще не было".

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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