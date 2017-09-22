AFP: бывший министр юстиции Монако взят под стражу

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава департамента юридических услуг Княжества Монако (министр юстиции) Филипп Нармино задержан в пятницу полицией страны и взят под стражу. Об этом сообщило AFP по данным, полученным из юридических кругов.

14 сентября Филипп Нармино заявил об уходе со своего поста. Причем отставка последовала непосредственно через несколько часов после большой публикации газеты Mond, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции. Как считает газета и ряд других французских зданий, российский олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье.

Рыболовлев обвиняет арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала 20 века, что обошлось ему в финансовые потери размером около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, заявил недавно о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание на территории страны и выдвинула против него обвинения.

В пятницу Генеральная прокуратура княжества Монако инициировала расследование против не установленного лица в связи с подозрением на торговлю влиянием. Прокуратура указала в своем заявлении, что "следователи провели 19 сентября в Монако целый ряд обысков в рамках ведущегося расследования". По данным крупнейшей региональной газеты Nice-Matin, обыски были проведены как в квартире Нармино, так и в его рабочем офисе. "Примечательно, что Нармино был арестован накануне его выхода на пенсию, который должен состояться 23 сентября", - отмечает также газета.