Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: бывший министр юстиции Монако взят под стражу

Международная панорама
22 сентября, 23:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, сентября. /ТАСС

Как утверждали СМИ, Филипп Нармино получал подарки от российского миллиардера

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава департамента юридических услуг Княжества Монако (министр юстиции) Филипп Нармино задержан в пятницу полицией страны и взят под стражу. Об этом сообщило AFP по данным, полученным из юридических кругов.

14 сентября Филипп Нармино заявил об уходе со своего поста. Причем отставка последовала непосредственно через несколько часов после большой публикации газеты Mond, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции. Как считает газета и ряд других французских зданий, российский олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье.

Рыболовлев обвиняет арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала 20 века, что обошлось ему в финансовые потери размером около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, заявил недавно о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание на территории страны и выдвинула против него обвинения.

В пятницу Генеральная прокуратура княжества Монако инициировала расследование против не установленного лица в связи с подозрением на торговлю влиянием. Прокуратура указала в своем заявлении, что "следователи провели 19 сентября в Монако целый ряд обысков в рамках ведущегося расследования". По данным крупнейшей региональной газеты Nice-Matin, обыски были проведены как в квартире Нармино, так и в его рабочем офисе. "Примечательно, что Нармино был арестован накануне его выхода на пенсию, который должен состояться 23 сентября", - отмечает также газета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Монако
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
2
В ДТП с участием маршрутки под Калининградом погибли семь человек
3
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
4
Европа будет играть по-новому: что такое футбольная Лига наций
5
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
6
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
7
Суд Львова признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама