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Власти Сирии приветствуют участие Китая в послевоенном восстановлении страны

Международная панорама
23 сентября, 8:51 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 23, сентября. /ТАСС

МИД КНР Ван И в ответ выразил надежду, что "правительство Сирии и различные группы внутри страны ускорят процесс политического урегулирования в рамках ООН"

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ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство Сирии благодарит Китай за его справедливую позицию по сирийскому кризису и приветствует активное участие КНР в послевоенном восстановлении страны. Об этом в пятницу на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем во время встречи со своим китайским коллегой Ван И.

"Сирия благодарит Китай за его справедливую позицию, которой он на протяжении долгого времени придерживается относительно сирийского кризиса, высоко ценит ту конструктивную роль, которую КНР играет в восстановлении мира и стабильности в Сирии, а также в улучшении гуманитарной обстановки", - приводятся его слова в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР. "Приветствуем активное участие Китая в послевоенном восстановлении Сирии", - указал глава сирийского внешнеполитического ведомства.

"Надеемся, что правительство Сирии и различные группы внутри страны ускорят процесс политического урегулирования в рамках ООН и достигнут прогресса в скорейшем восстановлении стабильности в стране", - сказал в ответ глава МИД КНР Ван И.

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