В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Машина министра доходов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева была подорвана в Донецке, глава ведомства не пострадал. Об этом в субботу Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе миндоходов.

"Сегодня был подорван автомобиль министра. Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем, - сказала собеседница агентства. - С министром только что разговаривала, он жив".

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что в субботу утром в центре Донецка - в Калининском районе - произошло несколько взрывов. Позже появилась информация, что это было покушением на министра доходов и сборов ДНР.