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Госдеп: миссия ООН в Донбассе обеспечит условия для проведения местных выборов

Международная панорама
23 сентября, 12:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, сентября. /ТАСС

Cпецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер предположил, что выборы следует проводить в несколько этапов

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КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Появление миссии ООН в Донбассе позволит провести там выборы, организация которых предусмотрена минскими соглашениями. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели", рассказал спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.

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"Их [выборы] невозможно провести, пока Украина не получит необходимого доступа к территории. Это одна из причин торможения минского процесса: с одной стороны, существует договоренность провести выборы, с другой - при нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится инструмент безопасности, средство физического контроля территории. При таких условиях, при условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - считает он.

По мнению американского дипломата, для организации выборов в Донбассе необходимо также определить тех, кто имеет право голосовать, а также дать возможность проголосовать людям, которые из-за боевых действий переехали в другие регионы Украины. Кроме того, Волкер предположил, что выборы следует проводить в несколько этапов. "Это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование, это должна быть серия выборов", - считает он.

Спецпредставитель Госдепа также подтвердил отсутствие у Вашингтона намерений вступать в нормандский переговорный формат, в котором участвуют Россия, Украина, Франция и Германия. "Важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками этого процесса", - отметил дипломат. "Непосредственное участие США, думаю, не добавило бы ничего", - констатировал он, говоря об обсуждении перемирия и контроля отвода вооружений.

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