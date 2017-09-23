Следующее заседание Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" пройдет в декабре

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Следующее заседание Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" состоится в декабре этого года, предположительно, в Подмосковье. Об этом в субботу по окончании заседания в Луганске сообщил депутат Госдумы, координатор комитета Андрей Козенко.

"Завершающее мероприятие пройдет в декабре, предварительно, в Подмосковье, и как раз связано оно будет с обсуждением вопросов взаимодействия наших местных органов власти, муниципалитетов. Это побратимские связи, это работа непосредственно тех людей, которые живут, что называется, на земле", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

"Хочу напомнить, что ранее подписали соглашение Перевальский район (ЛНР) и Нижнегорский район Республики Крым, и вот так вся Российская Федерация должна подписать соглашения со всеми районами и городами [Донбасса] - дружить, вместе работать, отдыхать и иметь практическую пользу от этого взаимодействия", - уверен депутат.

"Прежде чем пройдет завершающее в этом году заседание Интеграционного комитета, мы планируем проведение экономического форума в ноябре месяце. Мы сейчас определяемся с площадками, но мне бы очень хотелось, чтобы на этом экономическом форуме был представлен экономический потенциал Донбасса", - добавил Козенко.

Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, работа которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы Андрей Козенко.