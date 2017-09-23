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Глава Минобороны Израиля назвал пуск Ираном баллистической ракеты испытанием терпения США

Международная панорама
23 сентября, 20:58 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 23, сентября. /ТАСС

Авигдор Либерман отметил, что это является "еще одним доказательством стремления Ирана стать мировой державой и угрожать не только странам Ближнего Востока, но и всем странам свободного мира"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал в субботу проведенное Ираном испытание баллистической ракеты попыткой проверить терпение США и их союзников.

"Баллистическая ракета, запущенная Ираном, - это не только провокация, демонстрация неповиновения Соединенным Штатам и их союзникам, включающим в себя Израиль, но и попытка проверить уровень их терпения", - сказал в субботу глава оборонного ведомства еврейского государства. Его высказывания распространила в субботу пресс-служба израильского минобороны.

Либерман назвал тестовый запуск ракеты "еще одним доказательством стремления Ирана стать мировой державой и угрожать не только странам Ближнего Востока, но и всем странам свободного мира". "Только представьте себе, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие, а он стремится именно к этому, - продолжил министр. - Мы не можем позволить этому случиться".

Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок, и дальностью полета до 2 тыс. км. Трансляцию запуска в пятницу опубликовало агентство Tasnim.

Новая баллистическая ракета иранского производства "Хорамшахр" была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу. О дате проведения испытания информации нет.

Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.

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