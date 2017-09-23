Багдад отверг референдум в курдском регионе как противоречащий конституции Ирака

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Центральное руководство Ирака отвергло референдум о независимости Иракского Курдистана, так как он противоречит конституции арабской страны. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари, выступая на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ирак является многокультурным и многоконфессиональным государством, - сказал он. - Мы не смогли принять неконституционное решение о проведении референдума, принятое властями Иракского Курдистана".

При этом дипломат подчеркнул, что власти Ирака стремятся "сохранить единство Ирака" и вести серьезный диалог с Эрбилем для решения разногласий и без предварительных условий.

Плебисцит, намеченный на 25 сентября, по его мнению, является нарушением статуса оспариваемого региона Ирака, что может привести к внутренним и региональным проблемам.