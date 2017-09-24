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СМИ: на севере Алжира боевики убили четверых военнослужащих национальной армии

Международная панорама
24 сентября, 3:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Согласно обнародованным данным, военные попали под обстрел во время проведения антитеррористической операции

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Четверо военнослужащих Национальной народной армии Алжира были убиты вооруженными боевиками на севере страны. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

Согласно обнародованным данным, военные попали под обстрел во время проведения антитеррористической операции в лесном массиве в провинции Айн-Дефла. По сведениям MAP, сейчас армия проводит операцию по зачистке в лесном массиве Ар-Риш, находящемся близ города Буира (к юго-востоку от столицы).

С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тыс. человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводимой президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить. Одобренная на референдуме в сентябре 2005 года Хартия за мир и национальное примирение в целом положила конец кровопролитному конфликту. Тем не менее нападения исламистов все еще происходят в различных регионах страны. В 2016 году силы безопасности Алжира уничтожили почти 130 террористов.

В настоящее время алжирские силы безопасности сосредоточились на подавление угроз, исходящих как от вооруженных группировок, действующих внутри страны, так и экстремистских движений, развернувших базы в зоне африканского Сахеля и Сахары.

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Бутефлика, Абдельазиз
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