Министр по Brexit: у Великобритании есть четкое представление о размере долга перед ЕС

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Лондон имеет четкое представление о том, каковы истинные размеры долга страны перед ЕС после Brexit. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании Би-би-си министр по вопросам выхода Великобритании из сообщества Дэвид Дэвис.

"Я не собираюсь озвучивать фактическую сумму в эфире, так как это было бы нелепо, но у нас есть четкое представление о том, куда мы идем в этом вопросе", - сказал он.

Дэвис также дезавуировал информацию в газете The Times, которая ранее со ссылкой на два источника в Брюсселе сообщила, что британское правительство готово выплатить £40 млрд (€45,3 млрд) Евросоюзу в качестве отступных за выход из состава сообщества. "Надо полагать, что и это они тоже придумали", - сказал главный переговорщик Лондона в диалоге с властями ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что британское правительство готово согласиться на выплату €20 млрд, чтобы покрыть дефицит в бюджете ЕС, который возникнет в 2019 году в связи с тем, что Великобритания покинет сообщество и перестанет осуществлять прямые перечисления Брюсселю. Необходимость же покрытия Лондоном этого дефицита связана с тем, что британские власти, по утверждению издания, собираются предоставить Брюсселю гарантии, что ни от одной страны ЕС не потребуется осуществлять дополнительных финансовых вливаний в общеевропейский бюджет из-за Brexit до согласования следующего долгосрочного бюджета Евросоюза в 2020 году.

В минувшую пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила в своей программной речи во Флоренции обязательства Лондона производить выплаты в ЕС до завершения нынешнего бюджетного периода, хотя и не назвала конкретной цифры. В свою очередь газета The Times предположила на основании информации из Брюсселя, что 20-миллиардная сумма может быть более чем удвоена за счет иных, на этот раз уже долгосрочных обязательств Великобритании перед сообществом, включая пенсионные выплаты.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года. В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".