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БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии, председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель проголосовала на выборах в Бундестаг. Вместе со своим супругом Йоахимом Зауэром она посетила избирательный участок в центральном округе.
Канцлер ФРГ покинула зал, не сделав никаких заявлений, лишь несколько раз кивнув в сторону телекамер.
Ранее уже проголосовали ключевой оппонент Меркель - глава социал-демократов Мартин Шульц, а также лидер партийного списка "зеленых" Джем Оздемир. Кандидаты в канцлеры от "Альтернативы для Германии" и Свободной демократической партии (СвДП) решили голосовать не публично.
Участки проработают до 18:00 (19:00 мск). После их закрытия будут обнародованы первые данные экзитполов. Предварительные официальные данные опубликуют в ночь на понедельник.