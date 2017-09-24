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Меркель проголосовала на выборах в Бундестаг

Международная панорама
24 сентября, 15:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 24, сентября. /ТАСС

Канцлер Германии покинула избирательный участок, не сделав никаких заявлений

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БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии, председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель проголосовала на выборах в Бундестаг. Вместе со своим супругом Йоахимом Зауэром она посетила избирательный участок в центральном округе.

Канцлер ФРГ покинула зал, не сделав никаких заявлений, лишь несколько раз кивнув в сторону телекамер.

Ранее уже проголосовали ключевой оппонент Меркель - глава социал-демократов Мартин Шульц, а также лидер партийного списка "зеленых" Джем Оздемир. Кандидаты в канцлеры от "Альтернативы для Германии" и Свободной демократической партии (СвДП) решили голосовать не публично.

Участки проработают до 18:00 (19:00 мск). После их закрытия будут обнародованы первые данные экзитполов. Предварительные официальные данные опубликуют в ночь на понедельник.

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Темы
Выборы в Бундестаг - 2017
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
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