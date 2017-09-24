Глава минфина США поспорил с ведущим ABC о тарифах полетов чиновников на военных самолетах

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НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин аргументировал свое решение в прошлом месяце воспользоваться самолетом американских ВВС для перелета из Нью-Йорка в Вашингтон необходимостью пользоваться защищенным каналом связи с президентом Дональдом Трампом. Расходы на этот рейс были большими, но меньше $25 тыс., которые назвали американские СМИ. Об этом Мнучин заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC.
"Перелет не стоил $25 тыс., хотя обошелся дорого", - заметил министр. "Я говорю, что бывают случаи, когда мне требуется надежный канал связи с президентом и Национальным советом безопасности [при Белом доме]. В этом и состояла причина", - уточнил он, отвечая на вопрос, почему он воспользовался услугами Пентагона вместо того, чтобы купить билет на обычный авиарейс.
Мнучин не согласился с репликой ведущего телекомпании, настаивавшего на том, что перелет, как сообщили ABC в министерстве обороны США, стоил $25 тыс. "Перепроверьте в Пентагоне, потому что они взяли с меня иную сумму. Дело не в этом, я готов признать, что они [военные] взимают крупные деньги. У меня в тот день был звонок, который был крайне важным и необходимым, поэтому я и воспользовался [военным] самолетом", - резюмировал министр.
Как сообщила ранее ABC, глава минфина вместе с супругой, шотландской актрисой и моделью Луизой Линтон, планировали провести медовый месяц в Европе в прошлом году. Для совершения перелетов во время поездки, в ходе которой пара намеревалась посетить Шотландию, Францию и Италию, они хотели использовать правительственное воздушное судно. Однако управление генерального инспектора минфина сочло такой запрос нецелесообразным и отклонило его.
Ранее генеральная инспекция ведомства заявила, что на основании полученных жалоб начала проверку обстоятельств поездки Мнучина и его супруги в штат Кентукки в августе. Проверке подлежат расходы, перелет и соблюдение этических норм, обязательных для госслужащих. Поездка Мнучина была посвящена главным образом различным званым приемам, встрече с политиками, а также наблюдению за полным солнечным затмением. Линтон тогда сочла приемлемым показаться на публике в американской глубинке в роскошных нарядах, за что подверглась критике.
Мнучин также воспользовался для перелетов в Кентукки правительственным самолетом. Минфин тогда заявил, что речь идет об "официальной служебной поездке", заверив, что министр компенсировал казне издержки на путешествие своей жены.