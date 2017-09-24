Глава Сената Франции продлил сенаторский мандат и выдвинется на новый срок во главе палаты

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Сената Франции Жерар Ларше подтвердил свой сенаторский мандат на новый срок на состоявшихся в воскресенье частичных выборах в верхнюю палату.

"2 октября я представлю коллегам свою кандидатуру на пост председателя Сената", - сказал Ларше, выступая в воскресенье перед журналистами в Люксембургском дворце, где заседает верхняя палата французского парламента. "Если они окажут мне доверие, мы продолжим вместе работу на службе Франции", - добавил он.

Ларше, представляющий правоцентристскую партию "Республиканцы", избирался в Сенат на новый шестилетний срок от департамента Ивелин в столичном регионе Иль-де-Франс. Всего в этом округе "Республиканцы" взяли пять из шести мест, уступив лишь один сенаторский мандат одному из представителей пропрезидентского движения "Республика на марше".

Ларше занимает пост председателя Сената с 2014 года, когда правые вернули себе большинство в верхней палате. Ранее он был на этой должности с 2008 по 2011 годы. По протоколу спикер верхней палаты во Франции является вторым лицом в государстве после президента. Как ожидается, нынешний спикер Сената будет переизбран на новый срок, учитывая, что "Республиканцы", по предварительным данным, сохраняют за собой большинство в верхней палате.

Выборы в Сенат во Франции проводятся по системе непрямого голосования. Правом обязательного голоса в ней обладают только избранные народом представители - мэры городов и депутаты городских, департаментских и региональных советов. Таким образом, нынешнее голосование во многом является отражением итогов муниципальных выборов 2014 года, победу на которых одержали правые "Республиканцы".

Имеющее же абсолютное большинство в Национальном собрании (нижняя палата парламента) движение президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше" было создано в 2016 году и до сих пор не участвовало в выборах на местном уровне, поэтому оно было лишено возможности навязать правым борьбу на этих выборах.