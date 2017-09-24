"Республиканцы" упрочили свое большинство в Сенате Франции по итогам частичных выборов

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Правоцентристская партия "Республиканцы" упрочила свое большинство в Сенате Франции по итогам частичных выборов в верхнюю палату парламента республики, состоявшихся в воскресенье. Таковы предварительные результаты голосования, опубликованные пресс-службой Сената.

По этим данным, "Республиканцы" получили семь дополнительных мест в Сенате по сравнению с прежним составом, и теперь их фракция будет насчитывать не менее 149 сенаторов. Образующий с ними группу большинства "Центристский союз" также расширил свою фракцию - с 42 до 48 парламентариев. Всего в верхней палате 348 мест.

Пропрезидентское движение "Республика на марше" не сумело добиться успеха на этих выборах. Численность их фракции сократилась с 29 до 23 сенаторов. Главным образом это связано с особенностями избирательной системы во Франции: на выборах в Сенат голосуют только выборщики из числа народных избранников - мэры городов, депутаты городских, департаментских и региональных советов.

Последние выборы на местном уровне во Франции проходили в 2014 и 2015 годах, а движение "Республика на марше" будущий президент Эмманюэль Макрон основал только в 2016 году, поэтому сейчас оно не смогло полноценно участвовать в борьбе за Сенат. Собственную же фракцию "макронисты" образовали в Сенате по итогам побед на президентских и парламентских выборах 2017 года, привлекая на свою сторону сенаторов от других партий.

Левые, несмотря на провал на всех предыдущих выборах последних лет, сумели в целом отстоять свои позиции в Сенате, сохранив вторую по численности фракцию. Всего Социалистическая партия, Левая радикальная партия и сенаторы от союзных им малых левых движений совокупно получают в обновленном составе палаты 93 места.

Крайне левые - коммунисты и "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - получили только девять мандатов, тогда как ранее у них было 18. "Национальный фронт" не получил новых мест в Сенате: партию Марин Ле Пен и далее будут представлять лишь два сенатора, избранные на прошлых частичных выборах в 2014 году.

Выборы в Сенат проходили в 38 департаментах европейской части Франции, шести заморских департаментах и территориях и одном избирательном округе, закрепленном за французами, проживающими за рубежом. Состав верхней палаты обновлялся на половину - решалась судьба 171 из 348 мест. На данный момент не определены имена лишь шести сенаторов, которые будут представлять островные территории западного полушария: Гваделупа, Мартиника и Сен-Пьер и Микелон. Данные оттуда из-за разницы в часовых поясах поступят в понедельник.