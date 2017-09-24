Трамп объяснил, как спортсменам следует вести себя во время исполнения гимна

WADA планирует увеличить свой бюджет в 2018 году на 8%Спорт 24 сентября, 22:23
Глава Европарламента: Германия остается привержена европейской идееМеждународная панорама 24 сентября, 22:18
Комитет WADA по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание по вопросу РУСАДАСпорт 24 сентября, 21:56
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГАрмия и ОПК 24 сентября, 21:45
Тренер "Краснодара" Шалимов считает, что его команда плохо обороняется при "стандартах"Спорт 24 сентября, 21:28
В США заявили, что Facebook раньше не верила в попытки РФ повлиять через соцсети на выборыМеждународная панорама 24 сентября, 21:20
Тренер "Зенита" Манчини ждет большего от атакующих футболистов командыСпорт 24 сентября, 21:20
Ле Пен считает успех ультраправых на выборах в Германии "пробуждением европейских народов"Международная панорама 24 сентября, 21:10
Косачев: интриги на парламентских выборах в Германии не получилосьПолитика 24 сентября, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь обратился к игрокам в американский футбол, часть из которых в знак протеста отказывается стоя слушать гимн страны перед началом игры.
"Прекрасное проявление солидарности по отношению к нашему национальному гимну и к нашей стране! Стоять, сцепившись руками, - это хорошо, а вставать на колени неприемлемо", - написал президент в своем Twitter.
До этого многие игроки команд Национальной футбольной лиги (NFL) во время исполнения гимна страны садились на одно колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Такое поведение вызвало жесткую критику со стороны Трампа. В частности, в субботу он заявил, что таких спортсменов нужно выгонять из команд или отстранять от игр. Кроме того, глава государства предложил болельщикам бойкотировать матчи.
Перед началом воскресных игр игроки некоторых команд и члены тренерских штабов вновь преклонили колени во время гимна. Другие же остались на ногах, но не положили при этом правую руку на сердце по традиции, а буквально образовали живую цепь, взяв друг друга под локти.