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Трамп объяснил, как спортсменам следует вести себя во время исполнения гимна

Международная панорама
24 сентября, 22:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, сентября. /ТАСС

Президент США заявил, что спортсменов, которые во время исполнения гимна в знак протеста встают на одно колено, нужно выгонять из команд

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ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь обратился к игрокам в американский футбол, часть из которых в знак протеста отказывается стоя слушать гимн страны перед началом игры.

"Прекрасное проявление солидарности по отношению к нашему национальному гимну и к нашей стране! Стоять, сцепившись руками, - это хорошо, а вставать на колени неприемлемо", - написал президент в своем Twitter.

До этого многие игроки команд Национальной футбольной лиги (NFL) во время исполнения гимна страны садились на одно колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Такое поведение вызвало жесткую критику со стороны Трампа. В частности, в субботу он заявил, что таких спортсменов нужно выгонять из команд или отстранять от игр. Кроме того, глава государства предложил болельщикам бойкотировать матчи.

Перед началом воскресных игр игроки некоторых команд и члены тренерских штабов вновь преклонили колени во время гимна. Другие же остались на ногах, но не положили при этом правую руку на сердце по традиции, а буквально образовали живую цепь, взяв друг друга под локти.

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