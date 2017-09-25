Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Ливии заявил о необходимости единой армии для уничтожения терроризма

Международная панорама
25 сентября, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

При этом Фаиз Сарадж отметил успехи страны в освобождении территорий, находившихся под контролем ИГ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Борьба с терроризмом в Ливии не окончена, стране нужна единая армия для отражения угроз безопасности. Об этом, как передает в воскресенье агентство Algerie Presse Service, заявил глава поддерживаемого ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж, выступая на мероприятии в рамках проведения 72-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отдал должное ливийцам за их усилия по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и освобождение ряда районов в стране, находившихся под контролем ИГ.

Вместе с тем Сарадж отметил, что "сражение еще не закончено". "Необходимо объединить ряды военных для формирования национальной ливийской армии, способной защищать родину от угроз безопасности и уничтожить терроризм".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017 Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Сарадж, Фаиз
Страны
Ливия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пашков: чемпион СССР по хоккею Толмачев запомнился хорошей игрой и веселым характером
2
Впервые в истории современной Германии в Бундестаг проходит правая партия
3
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
4
Прямое возмещение убытков по ОСАГО теперь распространяется на массовые ДТП
5
Меркель заявила, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Премьер-министр Венгрии загадкой поздравил Германию с выборами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама