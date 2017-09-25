Премьер Ливии заявил о необходимости единой армии для уничтожения терроризма

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Борьба с терроризмом в Ливии не окончена, стране нужна единая армия для отражения угроз безопасности. Об этом, как передает в воскресенье агентство Algerie Presse Service, заявил глава поддерживаемого ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж, выступая на мероприятии в рамках проведения 72-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отдал должное ливийцам за их усилия по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и освобождение ряда районов в стране, находившихся под контролем ИГ.

Вместе с тем Сарадж отметил, что "сражение еще не закончено". "Необходимо объединить ряды военных для формирования национальной ливийской армии, способной защищать родину от угроз безопасности и уничтожить терроризм".