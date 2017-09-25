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Парламент Ирака одобрил полное закрытие границ Иракского Курдистана с другими странами

Международная панорама
25 сентября, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В заседании не приняли участие курдские фракции, бойкотирующие сессии высшего законодательного органа

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал в понедельник за закрытие всех контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе страны в Иракском Курдистане, в ответ на референдум о независимости в этом автономном регионе.

Как сообщил телеканал Al Jazeera , в заседании под председательством спикера Салима аль-Джубури не приняли участие курдские фракции, бойкотирующие сессии высшего законодательного органа.

В преддверии плебисцита, проходящего в понедельник на территории Иракского Курдистана, правительство страны потребовало от властей автономии передать под контроль Багдада пункты погранперехода и аэропорты.

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